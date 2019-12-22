В понедешьник, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин отправится в плановую поездку в Южный федеральный округ: там он примет участие в мероприятиях, связанных с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. Об этом пишет "Интерфакс".

Владимир Путин. Фото: rg.ru

Крымский мост имеет протяженность 19 км и является самым длинным в России. С 16 мая 2018 года по нему открыто движение легковых автомобилей и автобусов, а с октября - проезд грузовиков. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабря уходящего года. В июне 2020 года по нему пойдут грузовые поезда.

Стоимость Крымского моста составляет около 228 млрд рублей. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив поручено симферопольскому ФГУП "Крымская железная дорога". Оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым стала компания "Гранд Сервис Экспресс".

Первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (43,5 часа), из Москвы в Симферополь - 24 декабря (33 часа).

Ранее "Страна" сообщала, что гастарбайтер в ушанке залез в Москве на Крымский мост и угрожал спрыгнуть.

Также мы писали, что Путин станет одним из первых пассажиров поезда на Крым.