В отдел Национальной полиции Украины в Центральном района Николаева обратилась местная жительница с жалобой на то, что стрелявшие на полигоне представители полиции случайно в нее попали. Об этом сообщается на сайте областного управления госоргана.

Инцидент произошел 20 декабря, когда 38-летняя женщина выгуливала собак в районе стрельбища, предназначенном для тренировок полицейских с оружием.

Потерпевшая рассказала, что когда она находилась в 200-250 метрах наискосок от полигона, почувствовала жжение в районе шеи. Звуки выстрелов она отчетливо слышала. После краткого медосмотра врачи заключили, что другие части тела не пострадали.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Назначено проведение тщательных медицинских экспертиз с целью установления происхождения ранения и характера его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Фото: mk.npu.gov.ua

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