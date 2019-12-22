В Холмске Арцизского района, который находится в Одесской области, памятник немецкому философу, основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу переименовали в памятник болгарскому поэту в рамках декоммунизации. Об этом сообщает "bessarabiaua".

В самый разгар декоммунизации в 2016 году жители Холмска думали, что делать с местным памятником Карлу Марксу.

После общественных слушаний сельский совет принял постановление - переименовать бюст Карла Маркса в памятник Христо Ботеву, болгарскому поэту и национальному герою. При этом сам вид бюста нисколько не изменился - его лишь покрыли медной краской и поменяли табличку.

Фото: bessarabiaua

При переименовании улиц в том же 2016 году Арцизский горсовет сохранил название улице Карла Маркса. Жители Арциза объясняли это тем, что город основан немецкими колонистами и наличие такой улицы - это своеобразная дань памяти.

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