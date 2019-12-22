По данным синоптиков, в Киеве в новогоднюю ночь ожидаются морозы, но днем будет +4. Об этом сообщает ресурс MeteoProg.

30 декабря в столице обещают днем 0 градусов, ночью до -3. На следующий день, 31 декабря и 1 января днем обещают +4, ночью -2...-4. В последний день уходящего года возможен небольшой дождь.

Скриншот: meteoprog.ua

Напомним, что наиболее точный прогноз погоды можно получить не ранее, чем за три дня до даты. То есть болпе точные данные по погоде на Новый год появятся 28-29 декабря.

Ранее "Страна" сообщала о том, какой будет погода в самый короткий день в году, сегодня, 22 декабря.

Также мы писали, что спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья в период с 21 по 23 декабря.