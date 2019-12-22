Последний генсек СССР Михаил Горбачев пошел на поправку после того, как его госпитализировали с воспалением легких. Об этом сообщает "Интерфакс".

Болезнь 88-летнего политика отступает, и он идет на поправку. "И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев журналистам.

Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его многочисленные интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.

"В этом году также вышла моя книга", - сказал Горбачев, добавив, что называет ее "раздумьями о судьбах мира".

Он добавил, что "объединение гражданских обществ, гражданских инициатив в пользу мира должно стать главной целью в следующем году".

Фото: Михаил Горбачев

Ранее "Страна" писала, что Горбачев назвал соединение Германии одним из самых важных поступков в жизни.

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