В Киеве начали реставрировать Шулявский путепровод. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского главы, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия. Его площадь равна примерно 5 тыс. кв. м. Асфальтобетон слоями кладут на современное гидроизоляционное покрытие, пользующееся огромным спросом во многих европейских странах.

Как отметил Кличко, в период с 23 по 26 декабря планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Александра Довженко и Вадима Гетьмана. После этого проведут технические испытания. Далее на нем установят спецоборудование для измерения прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. В испытаниях будут использовать восемь 30-тонных автомобилей, способных создать максимальные нагрузки.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели", - заявил мэр.

Скриншот: Facebook/Виталий Кличко

Видео: Facebook/Виталий Кличко

Ранее "Страна" сообщала, что ремонтные работы на Шулявском мосту продолжаются с марта-месяца.

Также мы писали, что ремонт Шулявского моста обойдется жителям Киева на 227 млн дороже, чем планировалось.