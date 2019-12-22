Дональд Трамп наводил в своем окружении справки относительно того, какую военную помощь США предоставляют Украине за месяц до июльского разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. А заморозил ее через час после звонка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы и электронные письма.

Из документов, которыми обладает агентство, следует, что Трамп расспрашивал свое окружение об американской военной помощи Украине за месяц до июльского разговора с Зеленским. По просьбе Трампа сотрудник департамента по управлению и бюджету Белого дома Майкл Даффи написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи Украине. Некоторые документы подвергались редактуре, пишет агентство.

Кроме того, глава Белого дома приказал задержать предоставление американской военной помощи Украине примерно через час после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

Фото: Дональд Трамп

Напомним, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. "Страна" рассказывала, что это означает. Одна из его причин то, что Трамп мог оказывать давление на Украину, чтобы получить компромат на своего конкурента на выборах Байдена. Для этого, по мнению демократов, он мог использовать шантаж в виде заморозки военной помощи.

Ранее мы писали, что в бюджете США на 2020 год заложены 300 млн долл на военную помощь Украине.