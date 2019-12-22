В пятницу, 20 декабря, на официальном сайте главы государства появилась петиция, в которой предлагают ликвидировать должность президента в Украине.

Автор петиции Виктор Товстоляк предложил ликвидировать должность президента Украины, "как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина".

"Это подтверждает история независимой Украины с 1991 г. и по наш день. Наш менталитет - это казацкий круг-парламент, а монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины - написал автор в пояснении.

Скриншоты: petition.president.gov.ua

По состоянию на 13:00 электронная петиция имеет 37 голосов из 25 тысяч необходимых. Такое количество подписей необхоимо собрать за 90 дней, в этом случае, петицию рассмотрят.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленскому подали е-петицию о запрете продукции Apple в Украине.

Также мы писали, что в конце ноября на сайте президента появилась петиция с требованием уволить Рябошапку с поста генпрокурора и заменить его Портновым.