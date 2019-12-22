Скандальный нардеп Яременко, прославившийся после переписки на сайтах знакомств с проститутками прямо в зале Рады, прокомментировал ситуацию со спортклубом "5 элемент", где обнаружили систему слежки за посетителями. Об этом инциденте он написал на своей странице в Facebook.

"И вот... Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью..." - написал нардеп.

Скриншот: Facebook/Богдан Яременко

Напомним, что 20 декабря люди в масках, которые назвались сотрудниками СБУ, вошли в здание спортклуба "5 элемент", который принадлежит Порошенко.

Оказалось, что там обнаружили систему тотальной слежки за посетителями. В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединенные с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках.