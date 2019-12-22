Вице-президент Euronews по региональному развитию и странам СНГ Валид Арфуш, который живет в Киеве и является клиентом спортивного клуба Петра Порошенко "Пятый элемент", возмущен системой тотальной слежки за посетителями клуба.

Он изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб.

Об этом он рассказал "Стране".

"Я со своей семьей в "Пятый элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству любой страны мира - уголовное дело. Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается. Это все идёт куда-то на сервер, плюс сидит ещё человек, наверное, мужчина, смотрит на них", - возмущается Арфуш.

"Неизвестно, что с этими кадрами потом происходит, где они хранятся. Может, какой-то хакер взломает сервер и найдет эти снимки, а потом сольет их куда-то. В мире за такое не то, что в суд бы подали. Их бы закрыли на следующий день. Это скандал. Я подозреваю, что у руководства клуба какие-то непонятные наклонности. Это однозначно для каких-то других целей, а не для безопасности. Мягко говоря, я в ярости. Один из учредителей клуба Петр Порошенко. У меня такой вопрос: а ему было бы приятно, чтобы его с Мариной, детей, внуков тоже так снимали", - говорит Арфуш.

Особенно его возмущает то, что в клубе знали о слежке и не говорили ничего посетителям.

"За это также отвечают люди, которые знали об этом, но молчали. Например, руководство клуба, охранники, которые наблюдали за монитором, айтишники, которые хранили все это на серверах. Все об этом знали и молчали. Я сейчас консультируюсь с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников. В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято - уничтожено, хочу узнать цель для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми", - заявляет Валид Арфуш, добавляя, что рассматривает возможность требовать возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро от клуба.

"За такое хамское поведение этот клуб нужно немедленно опечатываться и закрывать. Это преступление в адрес многих киевлян, которые ходили в этот клуб. Извините за выражение, но это все похоже на какое-то извращение. Если на этих людей подавать в суд за рубежом, то со временем их могут внести в базу педофилов, потому что они снимали детей в раздевалке" - заявил Арфуш.



Он не исключает, что может быть и коллективная подача в суд от клиентов спортклуба.

"Это полный беспредел. Туда же ходили и известные политики, деятели культуры, ведущие. Кстати, наш президент Зеленский тоже ходил. Я его там пару раз видел", - сказал вице-президент Euronews.

Ранее "Страна" писала, что слежку за вип-посетителями в спортклубе Порошенко заметили еще несколько лет назад.

Также мы рассказывали, что в спортклубе Порошенко продают абонементы за 51 тысячу и отрицают слежку за посетителями.