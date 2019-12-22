Сегодня, 22 декабря, на всей территории Украины началось ухудшение погодных условий - метели в Карпатах могут привести к прекращению движения транспорта. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

23-24 декабря в западных регионах пройдут сильные дожди. В районе подножия Карпат порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на высокогорье - 25-28 м/с.

Кроме мокрого снега синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют обильный мокрый снег, частичный гололед и даже метели.

22 декабря

23 декабря

24 декабря. Скриншоты: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 22 декабря, прогнозировались только дожди.

Также мы писали, что спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья в период с 21 по 23 декабря.