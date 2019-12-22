Спасатели предупреждают, что метели в Карпатах могут заблокировать движение транспорта
Сегодня, 22 декабря, на всей территории Украины началось ухудшение погодных условий - метели в Карпатах могут привести к прекращению движения транспорта. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
23-24 декабря в западных регионах пройдут сильные дожди. В районе подножия Карпат порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на высокогорье - 25-28 м/с.
Кроме мокрого снега синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют обильный мокрый снег, частичный гололед и даже метели.
22 декабря
23 декабря
24 декабря. Скриншоты: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 22 декабря, прогнозировались только дожди.
Также мы писали, что спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья в период с 21 по 23 декабря.
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