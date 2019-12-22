В воскресенье, 22 декабря, на Майдане в Киеве начался концерт "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По состоянию на 12:30, присутствуют около 100 человек. Идет дождь, поэтому слушатели то подходят, то расходятся. На экранах транслируют видео с разными исполнителями, которые говорят, что не верят в причастность Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко к убийству Павла Шеремета. Никаких политических флагов, никаких активистов и полиции пока нет.

Фото: Страна

Напомним, что Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Под его машиной сработало взрывное устройство.

Спустя три с половиной года были названы пятеро подозреваемых: Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Янна Дугарь, Инна и Владислав Грищенко. Все они волонтеры либо участники АТО.

20 декабря подозреваемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко из зала Апелляционного суда вывел спецназ из-за того, что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится суд.