МИД Польши заявило, что слова президента России Владимира Путина о том, что Вторая мировая война началась не в результате пакта Молотова-Риббентропа, а Мюнхенского сговора 1938 года, где Польша также была агрессором против Чехословакии, фальсифицируют реальность и являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма". Официальное заявление опубликовано на сайте МИД.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих фальшивый образ событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев ", - говорится в заявлении МИД.

Польское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Польша в межвоенный период вела политику равновесия между Германией и СССР и имела с этими странами подписанные в 1934 году соглашения о ненападении. Отмечается, что в апреле 1939 года Гитлер аннулировал соглашение о ненападении с Польшей, а уже в августе был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Польшу на немецкую и советскую сферу влияния.

1 сентября Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напал на Польшу с востока, несмотря на то, что польская армия сражалась на западе с гитлеровской Германией. Впоследствии, 23 сентября, между СССР и Германией был подписан договор о границе и дружбе, который санкционировал раздел Польши между двумя агрессорами.

"Cлова президента России являются отрицанием совместной работы польских и российских экспертов, а также доработкой его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые несмотря на сложности, пытались искать пути правды и примирения в польско-российских отношениях. Тщательный и критический взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны", - отмечается в заявлении.

Напомним, Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку страна была дезинтегрирована.

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