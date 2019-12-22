Видеокамеры в спортклубе экс-президента Петра Порошенко "Пятый элемент", обнаруженные там во время недавнего обыска ГБР, заставили занервничать клиентов не только этого, но и других спортивных клубов столицы.

Напомним: в "Пятом элементе» нашли целую систему видеофиксации и тотальной слежки за посетителями.

В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединенные с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках "На момент изъятия она была подсоединена к серверам. С какой целью и куда выводилось видео, дополнительно выясняем", – сообщили "Стране" в ГБР.

Также, как оказалось, в "Пятом элементе" записывали не только видео, но и звук.

В соцсетях уже активно обсуждают тему видеонаблюдения в "Пятом элементе", и гадают — нет ли такого в других киевских спортклубах. Люди вспоминают детали, которые заставляют заподозрить слежку за клиентами во многих клубах.

"Повод задуматься. Нет ли таких штук в других клубах, ресторанах. В отелях есть. Знаю истории, когда видные люди развлекались в отеле, а им потом приносили видео. И требовали денег", — написал на своей странице в Facebook известный пиарщик Дмитрий Раимов.

"Страна" разбиралась как столичные спортклубы следят за своими клиентами и зачем они это делают.

"Установили камеры после кражи удостоверения у Наливайченко"

В соцсетях новость о видеонаблюдении в "Пятом элементе", которое, не исключено, велась годами, причем, даже в самых "интимных" зонах — раздевалках, саунах и т.д — произвела эффект разорвавшейся бомбы. Клуб экс-президента Порошенко — элитный, и его посещают многие представители киевского бомонда, политики и бизнесмены.

Причем не только для занятий спортом, часто там проходят неформальные деловые переговоры.

Как могут использовать такие "ролики" — вопрос. Не исключено, что в "Пятом элементе" собрана целая библиотека компромата.

Как рассказал "Стране" сотрудник службы безопасности одной из бизнес-структур, он заметил слежку в "Пятом элементе" еще несколько лет назад.

"Я заснял камеры наблюдения в вентиляции, которая находилась в раздевалке, и обратился к охране "5 элемента" и выкатил им "предъяву", мол, зачем такое делать. Те только пожали плечами и сказали - такой приказ начальства. У них там есть специальная комната недалеко от входа, где стоят мониторы куда стекается вся информация. Более того, такие устройства были обнаружены даже в вип-комнатах ресторана клуба, где любили уединяться для разговоров бизнесмены. Я тогда предупредил охрану, что это уголовная ответственность по статье 359 УК. Они обещали подумать над этим. Но, как видим, так и не подумали", - говорит наш собеседник.

Один из бывших сотрудников бизнес-структур Порошенко добавил еще некоторые подробности к прослушке в "Пятом элементе".

"За рецепцией в "Пятом элементе" есть бар и переговорные комнаты. Они всегда приватные. Закрывались матовой стеклянной дверью. Там тоже установлены камеры и прослушка. Там часто проводили переговоры вип-клиенты, которые занимались в клубе. Их записи приносили Порошенко и Кононенко. Камеры были установлены везде. По всему фитнес-залу и по всем зонам. По камерам отслеживали, какие тренера проводят тренировки с клиентами без опаты в клубе. Типа за наличку в карман. Их за это увольняли", - говорит источник.

Тема уже широко обсуждается в соцсетях.

"Пошла жара. Рассказал картежникам про съемку в 5 Элементе. И что щас все опубликуют. Пошли камингауты.

– А я это. Один раз посцал в сауне.

Неловкое молчание.

– На печку?

– А куда ж еще. Не бежать же в туалет.

Если б мне пришло в голову установить камеры в Аквариуме, возможно, моя жизнь наполнилась бы новым смыслом", — написал на своей странице в Facebook Гарик Корогодский, совладелец первого в Киеве элитного спортклуба "Акариум" (он уже не работает).

В комментариях к этому посту люди обсуждают, зачем в спортклубе Порошенко ставили камеры, есть ли видео и как его могут использовать.

"Думаю, их (камеры — Ред) поставили после того , Как у Наливайченко помыли из шкафчика ксиву председателя СБУ. Кроме того, у посетителей же часики по 50К и все такое. а кто там вуайерист - это ж доказать надо", — пишут в Facebook. Другие вспоминают, что Наливайченко обокрали в совсем другом клубе, хотя и в "Пятом элементе" краж хватает.

При этом многие задаются вопросом - если речь шла о наблюдении с целью предотвратить кражу, то зачем тогда записывали звук? То есть не только то, что делали, но и то, что говорили люди. Понятно, что в таком случае речь идет о куда более широком применении записей.

А как в других клубах?

Но, кроме шуток, много и опасений. Люди обсуждают, может ли быть выброс компромата с такими видео. И гадают — есть ли такое в других спортклубах и стоит ли осторожничать.

В самих клубах тему видеонаблюдения осуждают неохотно. Точнее, официально вообще ничего не говорят.

"Страна" связалась с несколькими столичными клубами.

В Sky Fitness нам признались, что камеры у них есть — для безопасности клиентов. Но затем девушка на рецепции, очевидно, поняла, что сболтнула лишнее, и заявила, что нам подробнее расскажет об этом менеджер, который сейчас сильно занят, и свяжется со "Страной" при первой же возможности.

Пока обратной связи не последовало, но мы опубликуем разъяснения по видеосъемка в спортклубе, как только их получим.

В спортклубе "Царский" заявили, что такую информацию не разглашают. И посоветовали спросить у руководства.

Но в Facebook администрация клуба "Царский" сообщает, что одним из пунктов контракта с клиентом является конфиденциальность, а сам клуб "по договору обязуется сделать все, чтобы исключить нарушение личных границ". Также в клубе обещают — никакого нарушения приватности.

Но приватность обещают и в "Пятом элементе". Причем, даже сейчас — после скандала с видеокамерами.

В клубе Порошенко уверяют посетителей, что информация о видеонаблюдении - это ложь. Об этом корреспонденту "Страны", который представился потенциальным посетителем, сообщила менеджер по телефону.

На уточняющий вопрос о вчерашних новостях по поводу найденных в раздевалках прослушек и камер видеонаблюдения, менеджер ответила, что это ложь. "Я даже не могу это прокомментировать, потому что это просто неправда. Конечно, у нас нет камер видеонаблюдения в раздевалках" - заявила она.

Во многих клубах тему вообще не комментируют, предлагая связаться с ними "с понедельника". Якобы, сейчас просто никто не может ответить.

Поэтому мы изменили тактику и решили узнать о ситуации с видеокамерами неофициально — через работников спортклубов.

Так, в "Спортлайфе" нам рассказали, что камер там нет. И предположили — слишком дорого для сети, которая открывает новые клубы пачками. "Может, где-то и стоило бы установить камеры, хотя бы как "страшилку" для мелких воришек, но пока нет никаких систем видеонаблюдения", — рассказали нам работники этой сети.

Один из топ-менеджеров сети спортклубов сказал, что в некоторых случаях они идут на установление слежки. "Например, была однажды анекдотичная история. К нам повадился ходить какой-то извращенец, который справлял в душе большую нужду. В конце концов мы временно установили камеры, чтоб вычислить - кто ж накладывает кучи. Вычислили, запретили ему ходить в клуб, а камеры отключили. Время от времени вопрос о необходимости камер наблюдения наши сотрудники поднимают, но юристы категорически не советуют нам это делать, так как будут проблемы с законом. И мы к этим советам прислушиваемся", - говорит топ-менеджер.

В спортклубе "Подольский" камеры есть — заявили сотрудники. Но они установлены, по их словам, только в общих зонах, а вот в раздевалках никакой слежки нет.

Впрочем, многие рядовые сотрудники клубов могут и не знать о камерах, разве что просто догадываются.

"Это — прерогатива службы безопасности, а она в серьезных клубах — государство в государстве и общается напрямую только с руководством или даже владельцем. В недорогих клубах и клубах средней ценовой категории камер видеонаблюдения почти нет. А если и есть, то "для декорации" — они не захватывают потенциально опасных с точки зрения краж зон и фактически не работают на безопасность. Но в элитных клубах камеры есть везде. У кого и не было раньше, поставили после краж. У людей пропадают часы и украшения на десятки тысяч долларов, они, понятное дело, поднимают скандал, который никому не нужен. А камеры помогают разобраться в ситуации. Хотя, если речь идет об установке прослушки, когда записывают и разговоры, как в "Пятом элементе", то, однозначно, что дело не в борьбе с ворами, а тут есть какие-то политические цели", — рассказал нам работник одной из сетей спортивных клубов, попросивший не назвать его имени.

Слежка в раздевалках - незаконная

Но, понятно, что систему слежки за клиентами можно задействовать не только для безопасности, но и чтобы собирать компромат (особенно, если записи были со звуком - как в клубе Порошенко). А будет ли он потом использован и как именно — вопрос открытый.

Глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил "Стране", что к ним часто обращаются владельцы компаний за консультациями по поводу установки камер. Главная причина — кражи.

"Но мы не рекомендуем ставить камеры в раздевалках, душевых. Это может быть расценено как вмешательство в личную жизнь людей", — отмечает он.

По словам Кравца, все клиенты "Пятого элемента", вне зависимости от того, работала ли тотальная схема слежки за клиентами, могут подавать в суд и требовать компенсации морального ущерба.

"Причем, это не пять и не десять тысяч, а несколько сотен тысяч гривен", — добавил он.

Но, по словам Кравца, нужно еще разобраться как ставили камеры в "Пятом элементе".

"Они могут быть законными, если есть соответствующее решение суда, скажем, в рамках оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу. Но и тогда клиенты клуба могут судиться, единственное — подавать иски не к клубу, а к правоохранительным органам", — рассказал он.

Точно так же и по другим клубам. "Законно ставить камеры видеонаблюдения в общих зонах, но при этом клиенты должны знать, что видеться наблюдение. Камеры в разделках и душевых считаются вмешательством в личную жизнь. Но они могут устанавливаться, если клиенты клуба об этом уведомлены и согласны на съемку", — говорит юрист.

Вице-президент Euronews собирается судиться с "Пятым элементом"

Тем временем, клиенты "Пятого элемента" уже планирует подавать иски в суд за незаконную слежку.

Так, вице-президент Euronews по региональному развитию Валид Арфуш заявил "Стране", что изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб.

"Я сейчас консультируюсь с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников. В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято - уничтожено, хочу узнать цель для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми", - заявляет Валид Арфуш.