Сегодня, 22 декабря, проводятся выборы в ОТО - представители правоохранительных органов уже зафиксировали 47 нарушений в избирательном процессе. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Подавляющее большинство нарушений связано с противозаконной агитацией (14), подкупом избирателей (5) и фальсификацией официальных документов (4). Как сообщается, по 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Скриншоты: npu.gov.ua

Видео: YouTube/Национальная полиция Украины

Ранее "Страна" сообщала о том, как поменяет политрасклад в Украине новый Избирательный кодекс. Напомним, что законопроект №0978 поддержали целых 330 народных избранников из всех без исключения фракций и депутатских групп, а также внефракционные.

Также мы писали, что 12 декабря ЦИК опубликовал фото всех кандидатов-списочников на выборах в Раду-2019.