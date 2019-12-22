Пять украинских компаний заключили контракты с российской компанией "Газпром". Таким образом, российский газ будет поступать в Украину уже с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на свои источники.

О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь источник не уточнил.

Ранее о возможности восстановления поставок российского газа в Украину заявлял глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев. По его словам, как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, Газпром сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим Газпром-экспорт поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", - заявлял он.

Украина не импортирует газ по контракту с Газпромом с ноября 2015 года, закупая ресурс на западной границе путем реверса.

Напомним, что Киев официально подтвердил договоренности с Россией по транзиту газа.

Также мы рассказывали, что договора о прямых закупках газа из России в Украину нет.