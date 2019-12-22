Сегодня, 22 декабря, в Хорватии проходят выборы президента. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

За пост президента соревнуются 11 кандидатов. Действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович, по информации на основе опросов населения, имеет высокие шансы на победу в первом туре: у нее 29% голосов.

Второй место пока что занимает кандидат от социал-демократов, экс-премьер Зоран Миланович. Он же и составляет основную конкуренцию нынешнему президенту. По прогнозам, он пройдет во второй тур с Грабар-Китарович.

Тройку лидеров с 23% в опросах замыкает Мирослав Скоро, популярный певец. Он является кандидатом от правых националистических консерваторов.

Предположительно, второй тур выборов пройдет 5 января 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Хорватия перейдет на евро до 2024 года.

Также мы писали, что Хорватию рекомендовали присоединить к числу членов Шенгенской зоны.