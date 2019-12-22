В Закарпатской области туристка из Борисполя сломала ногу во время катания на лыжах. Спасателям пришлось выезжать на помощь женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

В сообщении говорится, что туристка нуждалась в помощи в районе долины Драгобрат, на Раховщине. Женщина из Борисполя 1975 года рождения каталась на лыжах и получила вероятный перелом берцовой кости.

На помощь отправились трое специалистов горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня. Они предоставили женщине первую помощь и транспортировали ее в Ясинянскую городскую больницу.

Фото: ГСЧС Закарпатья

Ранее "Страна" писала, что в Испании врачи оживили замерзшую туристку, сердце которой не билось 6 часов.

Также мы рассказывали, что спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья.