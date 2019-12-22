Накануне зимних праздников, аналитики определили, что фруктовая корзина к праздничному столу обойдется украинцам почти на 10% дороже, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают на оптовом рынке "Шувар".

Увеличение стоимости фруктовой корзины вызвано, в первую очередь, повышением цен на груши и яблоки. В то же время цена на виноград упала на 20-30%. Стоимость цитрусовых и экзотических фруктов осталась почти неизменной.

Рекордсмен подорожания - яблоко. Его цена за год возросла в 1,7-2 раза. На втором месте расположилась груша, которая сегодня стоит в 1,5 раза дороже.

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