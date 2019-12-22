В спортклубе Петра Порошенко"5 элемент", где, по данным ГБР, после обыска обнаружили систему тотальной слежки за посетителями, продолжают продавать абонементы и уверяют посетителей, что информация о видеонаблюдении - это ложь.

Об этом корреспонденту "Страны", который представился потенциальным посетителем, сообщила менеджер по телефону.

"Можете подъезжать и оформить клубную карту на год. У нас сейчас как раз новогодние акции. Есть карты полного дня, которые работают и в будни (с 7:00 до 23:00) и в выходные (с 9:00 до 23). Такая карта стоит 51 тысячу гривен, но с учетом скидок мы можем предложить такие варианты: первый, 15% депозит на вашу карту от этой суммы - это почти 8000 гривен. Этими деньгами вы можете насчитывается в клубе: ходить на массажи, индивидуальные тренировки. Второй, просто от суммы 51 тысяча гривен 10% скидка на абонемент. Премиум карта удобная, в нее входит отдельная парковка, раздевалка... Но ее стоимость и наличие на эту карту Новогодних скидок, я могу сказать только при встрече", - рассказала менеджер клуба "5 элемент" Владислава.

На уточняющий вопрос о вчерашних новостях по поводу найденных в раздевалках прослушек и камер видеонаблюдения, менеджер ответила, что это ложь.

"Я даже не могу это прокомментировать, потому что это просто неправда. Конечно, у нас нет камер видеонаблюдения в раздевалках" - заявила она.

Напомним, что утром, 20 декабря, люди в масках, которые назвались сотрудниками СБУ, вошли в здание спортклуба "5 элемент".

Позже выяснилось, что в клубе обнаружили систему тотальной слежки и видеофиксации за посетителями. В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединенные с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие информацию. Об этом сообщили в ГБР.