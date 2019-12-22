Сегодня, 22 декабря, начались первые по счету выборы в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает "УНН".

Выборы депутатов городских, поселковых и сельских советов ОТО, а также их председателей проходят в 69 сельских, 16 поселковых и 1 городской общине.

По неофициальной информации, в выборах смогу поучаствовать свыше 380 тыс. избирателей. Для организации массовой процедуры было создано 536 избирательных участков и 1734 территориальных одномандатных избирательных округов. Голосование стартовало в 8:00, продлится оно до 20:00.

Безопасность контролируется представителями Национальной полиции. Известно, что с начала кампании зафиксировано уже 47 правонарушений.

Ранее в ЦИК предупредили, что предвыборная агитация заканчивается 20 декабря, в 24 часов. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Как сообщает Центризбирком, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть оглашены не позднее чем на пятый день со дня голосования: до 27 декабря 2019 года включительно, а результаты в одномандатном округе - не позднее 1 января 2020 года.

В выборах принимают участие 29 политических партий. Комиссия предоставила разрешение 16 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на указанных выборах.

Ранее "Страна" сообщала о том, как поменяет политрасклад в Украине новый Избирательный кодекс.

Также мы писали, что ЦИК опубликовал фото всех кандидатов-списочников на выборах в Раду-2019.