Сегодня, 22 декабря, в центре Киева, по улице Владимирской, с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта в связи с парадом Borjomi New Year Parade. Об этом сообщается на официальном сайте столицы.

Движение будет перекрыто до пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19. Кроме того, в процессе монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20, а также со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета имени Шевченко сегодня, 22 декабря, запрещена парковка с 00:00 до 15:00.

Наряду с этим запрещена парковка до 23:30 сегодняшнего дня на ул. Владимирской (от пересечения с б-ром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской)

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