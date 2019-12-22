Несмотрмя на то, что по причине санкций США работы над строительством "Северного потока-2" приостановлены, их могли бы завершить другие суда. Однако с ними также возникли определенные проблемы.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство S&P Global Platts Analytics.

Судно РФ "Фортуна" пребывает недалеко от места укладки датского участка "Северного потока-2". Ранее трубы укладывала швейцарская компания Allseas, однако ее представители отказались продолжать работы из-за санкций со стороны США.

"Фортуна" могла бы поставить точку в строительстве на участке, но она не оборудована системой, наличие которой требуют датские власти для таких работ в территориальных водах страны. Кроме того, оснащение баржи не позволяет ей прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в день.

Строительство на этом участке могло завершить судно "Академик Черский", которым владеет "Газпром". Там необходимое оснащение присутствует. Впрочем, судно находится в порту Находки и добираться ему к месту прокладки не менее двух месяцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии назвали санкции США против "Северного потока-2" грубым вмешательством в дела Европы.

Также мы выясняли, достроят ли "Северный поток-2" после санкций США.