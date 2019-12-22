В Киеве на проспекте Шухевича такси врезалось на полном ходу в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся на бок. Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

ДТП зафиксировал на камеру один из проезжавших автомобилистов. Полиция находится на месте происшествия и устанавливает подробности. Сведений о пострадавших пока нет.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что автомобиль в Киеве снес пару велосипедистов. Мужчина и женщина погибли на месте. Как оказалось, погибшие были специально экипированы, а на их велосипедах были включены световые сигналы.

Также мы писали, что виновник ДТП в Тернопольской области сбежал на инвалидной коляске и уехал в Польшу.