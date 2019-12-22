После информации о том, что нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко семь лет назад был участником передачи "Давай поженимся", выяснилось, что будущий глава области также предлагал свои услуги, как модель, и не против был сняться в рекламе нижнего белья. По крайней мере, анкета с фото, похожими на губернатора, нашлась на сайте "Киномодель".

В досье говорится, что Александр увлекается танцами и спортом, а вот пением - нет.

Александр Бондаренко. Фото: kinomodel.ru

Для сравнения вот фото из соцсетей периода участия в передаче "Давай поженимся" в 2012-2013 годах.

Напомним, что нынешний губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко семь лет назад искал невесту в российском телешоу "Давай поженимся". Ему было 26 лет. В передаче его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.

Ранее мы писали о том, что известно о новом губернаторе Днепропетровской области.