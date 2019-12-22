Премьер-министр Украины Алексей Гончарук охарактеризовал соглашение о новом контракте на транзитный газ из РФ как стратегическую победу и сообщил, что этой зимой газ не будет дорожать. Об этом он сообщил в видео итогах недели в Facebook и на канале в youtube.

Глава Кабмина отметил, что благодаря данному соглашению цена на газ для украинцев этой зимой не увеличится и добавил, что 5-летний контракт даст Украине и Европе почувствовать себя в энергетической безопасности. Тариф, по его словам, будет устанавливаться по европейским правилам.

"Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - резюмировал Гончарук.

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