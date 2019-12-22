Сегодня, 22 декабря, поисковая система Google создала новый Doodle, приуроченный самому короткому дню в году - дню зимнего солнцестояния.

На картинке можно увидеть нарисованную Землю, которая удивленно смотрит на Северный полюс. На котором находится один из главных символом зимы - снеговик.

Скриншот: google.com

Ежегодно в декабре проходит день зимнего солнцестояния, характеризующийся самой долгой ночью и одновременно самым коротким световым днем в году. В этот раз он начался 22 декабря в 6:19. По Киеву, Солнце взошло в 7:57 и должно зайти в 15:57.

Как астрономическое явление зимнее солнцестояние означает, что осевой наклон Земли находится дальше всего от Солнца. Таким образом, в этом переходном периоде в северном полушарии дни становятся дольше, а в южном - короче. Зимнее солнцестояние знаменует наступление зимы в северном полушарии и, соответственно, лета – в южном.

К слову, на Северном полюсе в это время стоит полярная ночь: там не видно не только Солнца, но также и сумерек.

Ранее "Страна" сообщала, что 9 ноября компания Google создала дудл к годовщине падения Берлинской стены.

Также мы писали, что 14 октября Google посвятил новый дудл создателю стробоскопа Жозефу Плато, который ослеп после экспериментов.