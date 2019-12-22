Британские ученые выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются искусством и регулярно ходят в музеи и театры, живут дольше. Причем продолжительности жизни увеличивается в независимости от социального статуса и благосостояния. Об этом пишет N+1.

Дейзи Фэнкорт и Эндрю Стептоу из Университетского колледжа в Лондоне проверили, насколько досуг, связанный с искусством, влияет на продолжительность жизни пожилых людей. Они отобрали данные о 6710 участниках из исследования старения (ELSA), которое длится уже 14 лет. Их спрашивали, как часто они ходят на концерты, в музеи и театры. Также ученые проанализировали такие данные, как семейный статус, происхождение, уровень образования, занятость, доход, состояние здоровья и крепость социальных связей, участие в общественной деятельности, наличие хобби и субъективное ощущение одиночества.

Кривая выживаемости участников исследования в зависимости от частоты встреч с искусством. Синий - те, кто не посещал музеи и театры никогда, оранжевый - раз-два в год, розовый - раз в несколько месяцев. Диаграмма: Fancourt & Steptoe / BMJ, 2019

Выяснилось, что в течение времени наблюдения скончались 29,8% участников исследования. Чаще умирали более старые и одинокие люди, мужчины, курильщики и пациенты с тяжелыми заболеваниями. В то же время, за 14 лет умерло 47,5% среди тех, кто не посещал музеи и театры, и только 26,6% тех, кто ходил туда один или два раза в год. Из тех, кто посещал театры и музеи регулярно - раз в несколько месяцев - умерли 18,6%.

То есть редкие встречи с искусством снизили риск умереть на 14% а частые - на 31%, по сравнению с теми, кто не увлекается походами на выставки и спектакли. С чем связан этот эффект пока непонятно .

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