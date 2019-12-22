Сегодня, 22 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем в восточных, ряде центральных областей, в Карпатах и в южных регионах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на высокогорье - 25-28 м/с, что является I уровнем опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Утром ожидаются дожди по всей территории Украины, однако к полудню картина погоды изменится: потоки ветра усилятся. Также синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие трое суток.

Ранее "Страна" сообщала о том, какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве. Планировалось повышение температуры.

Также мы писали, что синоптики предупреждали о похолодании и дождях в субботу, 21 декабря.