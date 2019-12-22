Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал преимущества, которые дает пересечение границы с Россией по загранпаспортам, которое хотя ввести с 1 марта. Об этом он написал Twitter.

По его словам, выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегство в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших. Кроме того, в случае утери загранпаспорта, благодаря цифровой базе данных с биометрическими паспортами, можно получить быструю и действенную помощь от украинских консулов.

Напомним, что ранее в МИД Украины анонсировали запрет выезжать в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Как сообщала "Страна", в России отреагировали на решение Киева изменить правила въезда в страну украинцев.