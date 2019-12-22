Сегодня, 22 декабря, у иудеев начинается большой праздник - Ханука, который продлится чуть больше недели - до вечера 30 декабря.

Ханука начинается ежегодно 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. В еврейском календаре, в отличие от христианского, новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Ханукальные свечи и пончики с джемом - атрибуты праздника. Фото: vesti.ua

Праздник как Ханука известен еще cо II века до н. э.После осквернения язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудеев. Когда из Израиля изгнали греческих захватчиков, евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения собирались зажечь главный светильник - менору, огонь которого надо было поддерживать постоянно. Однако неоскверненного масла для него было мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.

Чудесным образом огонь в золотой меноре на остатках масла горел все восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы. В память об этом событии в период праздника каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день, две — во второй, три — в третий и так далее до восьми, используя в этих целях ханукию, специальный подсвечник. Его принято устанавливать на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы излучаемый свет был виден всем.

Время зажигания ханукальных свечей – начало ночи. Перед данным обрядом запрещено заниматься другими делами. Свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для работы или чтения.

На Хануку пекут, пончики из дрожжевого теста с различными начинками, оладьи и латкес (аналог драников из картофеля).

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