Военным из ВМС США запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok на мобильных устройствах. За несоблюдение приказа их грозят отключить от интернета. Об этом сообщает Reuters.

Военное руководство полагает, что TikTok может представлять киберугрозу для американских вооруженных сил. При этом на флоте не уточнили, в чем именно заключается угроза китайского приложения. В ВМС США этот вопрос не комментируют.

TikTok приобретает все большой вес в кругу американской молодежи. Пользователи соцсети выкладывают короткие видеоролики в ней.

Ранее "Страна" сообщала о том, чем известна соцсеть TikTok, в которой сидит дочь президента, и как там зарабатывают деньги.

Также мы писали, что мэр Киева Кличко опубликовал в соцсети TikTok упражнения с Дедом Морозом.