Авторитетный журнал Science назвал прорывом года фотографию тени сверхмассивной черной дыры в галактике М87, которая была опубликована в апреле этого года. Об этом пишет N+1.

Снимок получила коллаборация Event Horizon Telescope. Он был сделан с помощью глобальной сети телескопов и обсерваторий по всему миру.

Фото EHT

Долгое время у астрономов были лишь косвенные доказательства существования черных дыр. Теперь же есть изображение ее тени в центре активной галактики, расположенной в 55 миллионов световых лет от Солнца. Это позволило ученым уточнить массу и угловой момент, а также ограничение на массу частиц темной материи в черной дыре.

Главный редактор Science Тим ​​Аппенцеллер назвал это удивительным подвигом, который звучит, как магия.

Однако, по итогам голосования среди читателей, официально открытием года, стало обнаружение останков денисовского человека не в Денисовой пещере. На втором месте препараты для лечения лихорадки Эбола, а изображение тени черной дыры заняло третье место

Напомним, что ранее мы писали, как в NASA показали видео искривления пространства черной дырой.

А также, что у черной дыры в центре нашей Галактики резко повысился аппетит.