Сегодня, 22 декабря, в самый короткий день в году, по всей территории Украины пройдут дожди, а температура будет варьироваться от +8 до +12 градусов. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

По информации, в северных регионах будет наблюдаться облачность. Температура там на протяжении суток составит не более +10 градусов. В восточной и западной частях страны картина аналогичная, на юге будет несколько теплее - от +9 до +14 градусов.

Ветер - юго-восточный со средней скоростью в 5-10 м/c.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала о том, какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве.

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