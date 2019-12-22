В период с 21 по 23 декабря будет наблюдаться повышение уровня вод в реках Закарпатской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, по информации, на большинстве рек прогнозируется повышение уровня воды на 0.5-1.5 м, без негативных последствий. На реке Тиса и в нижних течениях большинства ее притоков вода повысится на 1.0-2.0 м, без негативных последствий.

В нижних течениях рек Старая и Латорица ожидается рост уровня воды на 2.0-2.5 метра, с начальным выходом воды на пойму, а в нижнем течении г.Боржава - 2.5-3.0 м.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупреждали о похолодании и дождях в субботу, 21 декабря.

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