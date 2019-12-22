Вчера, 21 декабря, во Львове около 13:00 в квартире на 12 этаже новостройки произошел взрыв - пострадал мужчина, делавший ремонт в квартире.

Об этом сообщается в выпуске новостей на телеканале "ТСН".

Мужчина срочно госпитализирован с ожогами дыхательных путей, лица и рук. Взрывная волна вынесла три окна, дверь, а также повредила стены снаружи квартиры. Осколки стекла и металла повредили несколько автомобилей, припаркованных под домом.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва послужила утечка газа. Очевидцы признаются, что накануне газовая служба проводила плановые ремонтные работы, однако не довела их до конца. В связи с этим мужчина вполне мог попытаться стравить газ в квартире самостоятельно.

Видео: YouTube/ТСН

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