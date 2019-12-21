Пьяный дебошир оказал сопротивление патрульным, разбив лицо девушке, а потом попытался напасть на другого сотрудника уже в отделении Краматорской полиции.

Об этом 21 декабря сообщили в полиции Донецкой области.

"В Краматорске полиция задержала мужчину, который за час дважды напал на полицейских. Нетрезвый нарушитель общественного порядка оказал силовое сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении.

Двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, то он набросился на патрульных. Пьяный дважды ударил в лицо полицейскую, нанеся девушке многочисленные ушибы, но она все равно попыталась его задержать нарушителя. Обезвреживая агрессивного нападающего, пострадал и ее напарник из патрульной полиции. Кроме того, нарушитель разорвал униформу.

28-летней женщине-инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении.

Увидев драку из окна, небезразличная жительница вызвала на помощь полицейским наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР. Злоумышленник был доставлен в полицию. В ходе опроса он предпринял попытку нападения на сотрудника внутренней безопасности полиции региона. Действия нападающего были блокированы.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний ранее не судимый местный житель.

В отношении подозреваемого открыто сразу два уголовных производства по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Краматорская городская прокуратура.

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный полицейский не смог сбежать с места ДТП и после ареста привлек подставного водителя, а также о том, что за обстрел полицейского автомобиля в Яготине местному жителю грозит пожизненное.