Вместо раздачи квартир военным Вооруженных сил Украины будет введена депозитно-монетарная программа.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на пресс-конференцию заместителя министра обороны Алексея Марцинюка.

Алексей Марцинюк. Фото: vote.dem-alliance.org

В Министерстве обороны Украины в квартирной очереди находится около 47 тысяч военных. Как сказал Марцинюк, обеспечение жильем - одно из наиболее критических направлений, поэтому в оборонном ведомстве за это дело берутся крайне ответственно.

В первую очередь планируется перевести все вопросы по жилью в электронную форму, и это также касается компенсаций за поднаем жилья.

"Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу", - сказал Марцинюк.

Замминистра отметил, что данный переход в ближайшие пару лет положительно решит квартирный вопрос.

На реализацию жилищного фонда уже направлен формирующийся единый земельно-объектный банк министерства. Наряду с этим принята на рассмотрение концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства. Наконец Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.

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