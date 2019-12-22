В Украине прекратят раздавать квартиры военнослужащим
Вместо раздачи квартир военным Вооруженных сил Украины будет введена депозитно-монетарная программа.
Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на пресс-конференцию заместителя министра обороны Алексея Марцинюка.
Алексей Марцинюк. Фото: vote.dem-alliance.org
В Министерстве обороны Украины в квартирной очереди находится около 47 тысяч военных. Как сказал Марцинюк, обеспечение жильем - одно из наиболее критических направлений, поэтому в оборонном ведомстве за это дело берутся крайне ответственно.
В первую очередь планируется перевести все вопросы по жилью в электронную форму, и это также касается компенсаций за поднаем жилья.
"Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу", - сказал Марцинюк.
Замминистра отметил, что данный переход в ближайшие пару лет положительно решит квартирный вопрос.
На реализацию жилищного фонда уже направлен формирующийся единый земельно-объектный банк министерства. Наряду с этим принята на рассмотрение концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства. Наконец Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда будет закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.
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