Сегодня, 21 декабря, полицейский в Ровенской области в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП; после этого он попытался скрыться и вызвал подставного водителя.

О "приключениях" изобретательного правоохранителя рассказали в выпуске новостей на телеканале "ТСН".

Полицейский протаранил машину местного жителя. На место ДТП вызвали правоохранителей. Как только они прибыли, появился неизвестный человек, который сказал, что берет вину за содеянное на себя. Владелец пострадавшей машины сообщил, что его транспортное средство протаранил как раз полицейский, отрицавший свою причастность к данному инциденту.

Владелец пострадавшей машины сказал, что блюстители правопорядка не стали допрашивать своего коллегу - вместо этого они проверили на драгере самого потерпевшего.

В районном управлении полиции подтвердили, что виновник является их сотрудником. Ему грозит лишение прав, увольнение с места работы и 10 тысяч гривен штрафа.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что возле Ровно загорелся автобус с пассажирами, ехавшими из Харькова в Польшу.

Также мы писали, что в Ровенской области в хлам разбились грузовик и микроавтобус, один водитель погиб.