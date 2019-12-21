Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров бросил вызов профессиональному бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко в Instagram.

По словам 43-летнего политика, он еще не определился, в каком виде спорта хотел бы провести бой с 38-летним Емельяненко, чей рост 193 сантиметра при весе 95+ кило.

"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"??? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения??", - написал Кадыров у себя в Инстаграм.

В конце ноября между Александром Емельяненко и двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым прошел бой по правилам бокса, в котором Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Эта победа стала для него первой на профессиональном боксерском ринге.

Александр Емельяненко родился 2 августа 1981 года, в городе Старый Оскол (Белгородская область, РСФСР, СССР) - российский боец смешанных единоборств. Экс-чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - экс-чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) и по боевому самбо.

Ранее "Страна" сообщала, что Рамзан Кадыров попросил не оскорблять Федора Емельяненко в социальных сетях, а также о том, что брат Федора Емельяненко попал под суд за отказ пройти освидетельствование после ДТП.