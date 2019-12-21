Впервые "Ливерпуль" обыграл в дополнительное время клубного чемпионата мира бразильский "Фламенго" - 1:0.

В финале клубного чемпионата мира сошлись действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и действующий обладатель южноамериканского Кубка Либертадорес. Сильнее оказались европейцы, но не без помощи бразильцев.

Единственный мяч на 99-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино, который обрадовал немецкого наставника английского клуба Юргена Клоппа, распечатав ворота команды из Бразилии, а также огорчил болельщиков свой родной страны.

Ранее в субботу прошел матч за третье месце. Мексиканский "Монтеррей", который является лучшим клубом зоны КОНКАКАФ, где выступают команды Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, одолел в серии пенальти победителя азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 4:3 (игровое время - 2:2).

Голы в основное время забили: Артуро Гонсалес (55-я минута) и Максимилиан Меса (60) - в составе мексиканцев; Карлуш Эдуарду (35) и Бафетимби Гомис 66) - у соперников.

В полуфинале клубного чемпионата мира-2019 "Ливерпуль" победил "Монтеррей" - 2:1, а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляль", который тренирует сын Мирчи Луческу - 3:1.

За всю историю проведения турнира 12 раз его выигрывали европейские команды, 4 раза в финалах побеждали футболисты из Южной Америки.

Чаще всего обладателем мирового титула - 4 раза - становился знаменитый испанский клуб "Реал" (Мадрид).

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" может продать обратно в Бразилию своего полузащитника.