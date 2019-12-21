Сегодня, 21 декабря, в селе Росоша Винницкой области правоохранители поймали мужчину, который ударил битой почтальона по голове и отобрал у него деньги. Об этом сообщается на официальном сайте областной полиции и на ее странице в социальной сети Facebook.

Около 16:10 в полицию поступило сообщение, что в селе Росоша, на улице Гагарина, неизвестный совершил разбойное нападение на 53-летнюю женщину-почтальона, доставлявшую деньги пенсионерам. Преступник отобрал у жительницы около 70 тысяч гривен.

По информации, работники полиции сразу начали делать плановый обход по населенному пункту. При общении с 34-летним мужчиной блюстители правопорядка обратили внимание, что он нервничает, а его одежда в пятнах крови. Оказалось, что под курткой у него деревянная бита и сумка, набитая деньгами.

Мужчина признался в преступлении, но о мотивах своего поступка ничего не сказал. Следствие установило, что ранее он не был судим.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Полиция Винницкой области

Фото: vn.npu.gov.ua

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