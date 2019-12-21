На китайских торговых площадках начали продавать купюры с президентом Украины. Фото
В интернет-магазине Taobao.com начали продавать сувенирные купюры с изображением украинского лидера Владимира Зеленского.
Купюра имеет номинал в 100 гривен. На лицевой стороне размещен украинский флаг, герб и портрет Зеленского, на обратной - улыбающийся президент в анфас и Статуя Свободы на Майдане Независимости. Также на обеих сторонах есть надпись "Памятная банкнота".
Стоит купюра 35 юаней (около 116,5 грн). О том, кто является автором данной идеи и что его побудило создавать подобные вещи, пока что неизвестно.
Скриншот: taobao.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ввели новые 50 гривен и монету в 5 грн.
Также мы писали, что в НБУ рассказали, какие монеты и банкноты максимально ушли в утиль в этом году.
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