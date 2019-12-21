Сегодня, 21 декабря, в районе 17:00 на Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль марки Chevrolet сбил двух велосипедистов - оба погибли. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook со ссылкой dtp.kiev.ua.

Водитель легковушки на огромной скорости буквально "смел" велосипедистов. Отмечается, что мужчина и женщина в результате столкновения отлетели на несколько десятков метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - велосипедисты скончались на месте.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Фото: Facebook/Киев Оперативный

Видео: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на проспекте Победы из-за аварии образовалась гигантская пробка.

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