Сегодня, 21 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что задолженность Украины перед РФ в размере 3 млрд долларов (так называемые "миллиарды Януковича") не включена в переговоры по газу в Лондонском суде между двумя странами.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на интервью Козака в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Дмитрий Козак. Фото: 24smi.org

Он заявил, что если увязывать этот пункт в рамках газовых переговоров, тогда развязки не будет. Также Козак добавил, что российская сторона исполнит исключительно решения Стокгольмского и Лондонского судов.

Он напомнил, что стороны договорились снять все взаимные судебные претензии, а "Газпром" выплатит $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Козак сказал, что украинские претензии могли достичь $20 млрд, но были еще претензии "Газпрома" к "Нафтогазу", которые должны были рассмотреть в швейцарском суде.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам с процентной ставкой 5% годовых, выкупленным РФ еще в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния. $3 млрд составлял сам выпуск, а $75 млн - последний купонный платеж.

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия данный вариант не стала рассматривать, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года, но в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание задолженности и до назначенного времени не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд.

В результате 17 февраля 2016 года Минфин России подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска, отвергнув таким образом основные возражения Украины и признав наличие у нее обязательств относительно еврооблигаций. Суд признал, что транзакция является ничем иным как стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением он обязал Украину выплатить России номинальную цену еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного платежа на $75 млн, а кроме того штрафные проценты, начисляемые в размере $674 тыс. за каждый день просрочки.

26 мая 2016 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до тех пор, пока не завершится рассмотрение жалобы Украины в Апелляционном суде.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, согласно которой Украины обязывается погасить долг и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному РФ за счет средств Фонда национального благосостояния. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, нельзя отклонить без проведения судебного процесса.

В настоящий момент процесс продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу. Больше исков не будет.

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