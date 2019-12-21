В Волынской епархии Православной Церкви Украины (ПЦУ) рождественскую литургию отслужат по юлианскому и григорианскому календарю - 25 декабря и 7 января.

О службе, которая состоится на следующей неделе, объявила пресс-служба Волынской епархии ПЦУ.

"25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарем возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил. По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде - от 25 декабря по 7 января", - говорится в сообщении.

Ранее Михаил в комментарии местному телеканалу "Первый" отметил, что тем, кто хочет праздновать Рождество 25 декабря, он рекомендовал начать пост не 28 ноября, а 14-го. Поэтому для них пост завершится уже 24 декабря.

По его словам, в Евангелии нигде не написано, какого именно числа родился Иисус Христос, известно только, что это был зимний период. Он считает, что некоторая часть людей будет чувствовать некий внутренний протест о праздновании 25 декабря, однако это лишь сила привычки.

Ранее "Страна" сообщала, что Епифаний разрешил своей пастве праздновать Рождество 25 декабря, а также о том, что Епифаний заявил, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря.