У двух израненных пьяных ревнивцев под Киевом изъяли целый арсенал, остановив бойню. Фото
Сегодня, 21 декабря, в поселке Макаров (Киевская область) два товарища, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу вследствие ревности - одному ранило руки, другому - ухо. Об этом сообщает на странице областной полиции в Facebook.
Злоумышленников поймали на месте правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины. Стрелявшими оказались 39-ти и 44-летний местные жители.
Правоохранители изъяли ФОРТ-12Р, а также охотничье ружье и патроны. Указанное оружие направили на проведение экспертизы в НИЭКЦ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для них изберет суд.
Скриншот: Facebook/Полиция Киевской области
Фото: Facebook/Полиция Киевской области
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом арестовали пьяного, который стрелял по проезжающим военным авто.
Также мы писали, что два человека ранены в результате стрельбы на проспекте Леся Курбаса в Киеве.