Сегодня, 21 декабря, в поселке Макаров (Киевская область) два товарища, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу вследствие ревности - одному ранило руки, другому - ухо. Об этом сообщает на странице областной полиции в Facebook.

Злоумышленников поймали на месте правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины. Стрелявшими оказались 39-ти и 44-летний местные жители.

Правоохранители изъяли ФОРТ-12Р, а также охотничье ружье и патроны. Указанное оружие направили на проведение экспертизы в НИЭКЦ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для них изберет суд.

Скриншот: Facebook/Полиция Киевской области

Фото: Facebook/Полиция Киевской области

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом арестовали пьяного, который стрелял по проезжающим военным авто.

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