Сегодня, 21 декабря, в социальной сети TikTok появилось видео с участием Виталия Кличко.

В коротком ролике видно, как под новогоднюю песню Jingle Bells городской глава играет с игрушечным Дедом Морозом, выделывая в воздухе "фигуры высшего пилотажа".

Видео: Facebook/Виктория Летаева

Напомним, что в китайской соцсети TikTok любит проводить время дочь президента Украины Александра Зеленская.

Суть этой программы - запись коротких видео на 15 секунд, которые можно оформлять различными спецэффектами или звуковым сопровождением. И делиться с друзьями внутри TikTok.

Это название - международный бренд китайской соцсети Douyin. Сейчас "ТикТок" является одним из самых скачиваемых приложений мира. На конец 2019 года у него было уже более миллиарда пользователей в месяц. Bloomberg назвал его самым дорогим стартапом года и оценил в 75 миллиардов долларов. Подробнее о программе можно прочитать здесь.

Также мы писали, что украинская патрульная полиция завела аккаунт в TikTok и постит там видео, как копы переодеваются под рэп.