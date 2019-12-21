Сегодня, 21 декабря, стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ №934/2019, согласно которому ряду лиц присвоены дипломатические ранги. Текст указа представлен на официальном сайте президента.

Так, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоили чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Болгария Виталию Москаленко присвоили.

Кроме того, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса присвоили четверым лицам, а второго класса - пятерым.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины подписал указ об изменениях в списке лиц под персональными санкциями.

Также мы писали, что Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по ТВ.