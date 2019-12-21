В Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили 31-летнего местного жителя, который похитил с карточек украинцев более миллиона гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленнык заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, в дальнейшем он использовал их для дубляжа оригинальных карт граждан. Во время использования банкомата мужчина имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Так он получал доступ к счетам.

Фото: пресс-служба полиции

Также мужчина менял номер телефона, который был привязан к карте, на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Поэтому он не только списывал деньги, но и брал онлайн-кредиты.

Злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода. Во время проведения обыска в его квартире полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Продолжается досудебное расследование, мужчине объявлено о подозрении и посадили его с правом внесения залога в размере 38 420 гривен.

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